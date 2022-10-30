Ünlü isimler TOGG için yaptıkları yorumlar ile sosyal medyayı salladı
Dün Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, düzenlenen törenle banttan indirildi. Sosyal medyada da neredeyse tüm gündem TOGG oldu. Özellikle ünlülerin yerli araba ile ilgili yaptığı paylaşımlar ise oldukça ilgi gördü.
1961 yılındaki ilk Yerli Otomobil girişimi ‘Devrim’den 60 yıl sonra, Türkiye’nin otomobil üretme hayalinde önemli bir kilometre taşı geride kaldı. Türkiye'nin Otomobili TOGG'un üretileceği Gemlik'teki dev fabrika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açıldı ve TOGG’un ilk aracı bantta indi.
İlk TOGG akıllı cihazını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullanırken, Togg çalışanları ve katılımcılar büyük coşku yaşadı.
Bu heyecan sadece açılış töreninde değil, sosyal medyada da yaşandı. Birçok kişiden gelen TOGG paylaşımının yanı sıra ünlü isimler de yerli otomobille ilgili fikirlerini ve dileklerini kişisel hesaplarından paylaştı. İşte ünlü isimlerden TOGG yorumları...
TOLGAHAN SAYIŞMAN
Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu sanayi atağının en önemli güç göstergesi olan TOGG'un ülkemiz için hayırlı ve uğurlu gelmesini temenni ederim.
WİLMA ELLES
Arabalarla her zaman çok ilgili olmuşumdur. TOGG markası çok muhteşem bir tasarıma sahip. Elektrikli olması açısından çevremiz için daha faydalı, ayrıca mükemmel detayları ile ikna edici bir tasarıma sahip. TOGG bu özellikleri ile şimdiden dünyadaki rakipleri ile yarışıyor. Çok gurur verici bir çalışma. Kullanmayı çok isterim.