BIST 3.879
DOLAR 18,58
EURO 18,54
ALTIN 982,72

Ünlü isimler TOGG için yaptıkları yorumlar ile sosyal medyayı salladı

|
Ünlü isimler TOGG için yaptıkları yorumlar ile sosyal medyayı salladı

Dün Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, düzenlenen törenle banttan indirildi. Sosyal medyada da neredeyse tüm gündem TOGG oldu. Özellikle ünlülerin yerli araba ile ilgili yaptığı paylaşımlar ise oldukça ilgi gördü.

Ünlü isimler TOGG için yaptıkları yorumlar ile sosyal medyayı salladı

1961 yılındaki ilk Yerli Otomobil girişimi ‘Devrim’den 60 yıl sonra, Türkiye’nin otomobil üretme hayalinde önemli bir kilometre taşı geride kaldı. Türkiye'nin Otomobili TOGG'un üretileceği Gemlik'teki dev fabrika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açıldı ve TOGG’un ilk aracı bantta indi.

İlk TOGG akıllı cihazını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullanırken, Togg çalışanları ve katılımcılar büyük coşku yaşadı.

122
Ünlü isimler TOGG için yaptıkları yorumlar ile sosyal medyayı salladı

Bu heyecan sadece açılış töreninde değil, sosyal medyada da yaşandı. Birçok kişiden gelen TOGG paylaşımının yanı sıra ünlü isimler de yerli otomobille ilgili fikirlerini ve dileklerini kişisel hesaplarından paylaştı. İşte ünlü isimlerden TOGG yorumları...

222
Ünlü isimler TOGG için yaptıkları yorumlar ile sosyal medyayı salladı

TOLGAHAN SAYIŞMAN

Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu sanayi atağının en önemli güç göstergesi olan TOGG'un ülkemiz için hayırlı ve uğurlu gelmesini temenni ederim.

322
Ünlü isimler TOGG için yaptıkları yorumlar ile sosyal medyayı salladı

WİLMA ELLES

Arabalarla her zaman çok ilgili olmuşumdur. TOGG markası çok muhteşem bir tasarıma sahip. Elektrikli olması açısından çevremiz için daha faydalı, ayrıca mükemmel detayları ile ikna edici bir tasarıma sahip. TOGG bu özellikleri ile şimdiden dünyadaki rakipleri ile yarışıyor. Çok gurur verici bir çalışma. Kullanmayı çok isterim.

422