Ünlü isimler Neşet Ertaş'ı unutmadı! Paylaşımlarıyla Ertaş'ı Twitter'da Trend Topic yaptılar
Ünlü isimler, usta sanatçı Neşet Ertaş'ı vefatının 7'nci yılında unutmadı. Siyaset ve sanat hayatından bir çok isim yaptıkları paylaşımlarla Ertaş'ı Twitter'da Trend Topic yaptı.
Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Ölümünün üzerinden 7 yıl geçen Neşet Ertaş, dillerden düşmeyen eserleriyle ölümünün yıl dönümünde de unutulmadı.
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Trend Topic oldu
Başta siyasi liderler olmak üzere Norm Ender, Uğur Işılak, Alp Navruz gibi isimler Neşet Ertaş'ı ölümünün yıl dönümünde bir kez daha andı.
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Prostat kanseri rahatsızlığından dolayı hayatını kaybeden Neşet Ertaş için Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Mevlüt Çavuşoğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Norm Ender, Uğur Işılak ve Alp Navruz çarpıcı paylaşımlar yaptı.
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Binlerce sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşımlarla Neşet Ertaş ölüm yıl dönümde Twitter'da trend oldu.
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