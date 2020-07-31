Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı sosyal medyadan kutladı
Ünlüler, Kurban Bayramını sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla kutladı. İşte Ata Demirer'den Demet Akalın'a ünlülerin yaptığı bayram paylaşımları.
Erkan Kolçak Köstendil
"Sevmek bayramdır bize..."
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Ceyda Düvenci
"İyi bayramlar! Kesin soran olur diye yazayım şimdiden; Melisa'm babası ile tatiline devam ediyor, o yüzden bu fotoğraf karesinde olamadı. Ama omzumda ismi kazılı, yani olmasa da hep yanımızda..."
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Deniz Seki
"Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum..."
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Buse Terim
"Herkese sevdikleriyle ailesiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlar"
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