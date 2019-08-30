Ünlü isimler de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı özel mesajlarla kutladı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü... Bu şanlı günü ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla kutladı.
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 97'inci yıldönümü bugün Türkiye'nin her yerinde büyük bir coşku ile kutlanırken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yayınladıkları özel mesajlarla kutladı.
Cem Yılmaz
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Cumhuriyetimizi bize armağan eden tüm kahraman büyüklerimizi anarken, mekanın cennet olsun büyük Atatürk diyorum. İyi bayramlar.
Ebru Şallı
30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
İbrahim Tatlıses
Yüce Türk Milleti’nin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, “Ya İstiklal, Ya Ölüm!” diyerek yedi düvele diz çöktüren, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum... Bu mübarek günde dualarımı onlar için ediyorum, hayırlı Cumalar.