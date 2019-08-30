Ünlü isimler de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı özel mesajlarla kutladı

İbrahim Tatlıses

Yüce Türk Milleti’nin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, “Ya İstiklal, Ya Ölüm!” diyerek yedi düvele diz çöktüren, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum... Bu mübarek günde dualarımı onlar için ediyorum, hayırlı Cumalar.