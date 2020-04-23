Ünlü isimler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı için paylaştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamamıza engel olamadı. Herkes evlerini süsledi, çocuklar şen şiirlerini seslendirdi. Birçok ünlü isim de Instagram'dan bu coşkuya ses verdi. İşte o paylaşımları...