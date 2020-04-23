Ünlü isimler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı için paylaştı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 100. yılı koronavirüs salgını nedeniyle okullarda, meydanlarda kutlanamasa da büyük bir coşkuyla evlerde kutlanıyor. Ünlü isimler de bayramı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla işte böyle kutladılar.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamamıza engel olamadı. Herkes evlerini süsledi, çocuklar şen şiirlerini seslendirdi. Birçok ünlü isim de Instagram'dan bu coşkuya ses verdi. İşte o paylaşımları...
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Cem Yılmaz:
"Bugün 23 Nisan."
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Şebnem Ferah:
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. İçimizdeki çocuklar da hep umutlu..."
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Oktay Kaynarca:
"23 Nisan ULUSAL EGEMENLİK ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"
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