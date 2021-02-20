Ünlü isim diziye veda edecek Yasak Elma'daki entrika tansiyonu düşüyor!

Yasak Elma'da yaşanan üst üste oyuncu ayrılıklarından sonra hem senaryo bambaşka bir yere çekildi hem de diziye yeni oyuncular geldi. Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Berk Oktay ve Nilperi Şahinkaya'nın kadroya girmesiyle hikaye daha da güçlendi.