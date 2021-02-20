Ünlü isim diziye veda edecek Yasak Elma'daki entrika tansiyonu düşüyor!
Yasak Elma dizisindeki ünlü oyuncu için sona gelindi. Diziden ayrılmaya hazırlanıyor.
Yasak Elma'da yaşanan üst üste oyuncu ayrılıklarından sonra hem senaryo bambaşka bir yere çekildi hem de diziye yeni oyuncular geldi. Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Berk Oktay ve Nilperi Şahinkaya'nın kadroya girmesiyle hikaye daha da güçlendi.
Fakat son gelen ayrılık haberi seyirciyi endişelendirdi. FOX TV ekranlarının entrika bombası dizisi, oyuncu Can Nergis ile yollarını ayıracak.
Yakın zamanda diziye veda edece olan oyuncu, yapımın entrikaları güçlendiren önemli isimlerinden biriydi.
Med yapım imzasını taşıyan Yasak Elma, Can Nergis'i Gökhan Alkan ile birlikte yapıma aynı zamanda dahil etmişti.