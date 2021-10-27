Ünlü işadamının torunu, kuyumcu sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
DENİZLİ'de ünlü işadamının torunu sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Bir apart otelde meydana gelen kan dondurucu olayda, sevgilisi sırtından bıçaklanan kuyumcu toptancısı, kapıldığı öfkeyle genç kızı boğazını keserek katletti.
Denizli'de yine korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Denizli’de kaldığı aparta gelen üniversiteli sevgilisi Şebnem Şirin tarafından sırtından bıçaklanan kuyumcu toptancısı Furkan Zıbıncı, kapıldığı öfkeyle genç kızın boğazını keserek öldürdü. Yaralı halde kaçan cinayet şüphelisi, yakalandıktan sonra soruları cevapsız bıraktı.
Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuyumcu toptancılığı yapan Furkan Zıbıncı, yaklaşık 1 yıldır yaşadığı apart dairesinde 25 yaşındaki üniversite öğrencisi sevgilisi Şebnem Şirin ile buluştu. Çift arasında sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı’yı sırtından bıçaklayarak hafif şekilde yaraladı. Duruma öfkelenen Furkan Zıbıncı, genç kız arkadaşınını boğazını keserek öldürdü.
Furkan Zıbıncı, sonrasında ise 20 ABG 989 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı. Sesler üzerine komşuları 112’yi arayarak ihbarda bulundu.