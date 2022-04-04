Ünlü işadamının oğlu, karısı boşanmak isteyince aseton döküp yaktı!

Geçtiğimiz yıl yaz ayında 30 yaşındaki genç adam, eşi Güneş Yeşilyurt ile evde olduğu bir anda taraflar tartışmaya başladı. İddiaya göre eşinin kendisinden boşanmak istediğini öğrenen genç adam önce küfürler ve hakaretler savurdu ardından içinde bulunduğu bunalım nedeniyle eşinin kıyafetlerine aseton dökerek yaktı. Kısa süre sonra evdeki yangın büyüdü.