Ünlü işadamının oğlu, karısı boşanmak isteyince aseton döküp yaktı!
SAMSUN'un önde gelen sanayicilerinden Metin Yeşilyurt'un oğlu Orhan Yeşilyurt, eşi Güneş Yeşilyurt'un kendisinden boşanmak istediğini öğrenince kavga çıkardı. Sonra bir anlık öfkeyle eşyalara aseton döküp, yaşadığı evi ateşe verdi. Güneş Yeşilyurt, itfaiye ekiplerinin yardımıyla yangının içinden kurtarıldı. Orhan Yeşilyurt, eşinin şikayeti üzerine tutuklandı.
İstanbul'da eşinin kendisinden boşanmak istediğini öğrenen koca, bir anlık öfke ile yaşadığı evi ateşe verdi, karısını alevlerin arısından itfaiye kurtardı. Samsun'un önde gelen sanayici işadamlarından Metin Yeşilyurt'un oğlu Orhan Yeşilyurt, geçtiğimiz yıllarda Güneş Yeşilyurt ile evlendi. Çift, Ümraniye ilçesi Çamlık mahallesinde bir binada ikamet ediyordu.
Geçtiğimiz yıl yaz ayında 30 yaşındaki genç adam, eşi Güneş Yeşilyurt ile evde olduğu bir anda taraflar tartışmaya başladı. İddiaya göre eşinin kendisinden boşanmak istediğini öğrenen genç adam önce küfürler ve hakaretler savurdu ardından içinde bulunduğu bunalım nedeniyle eşinin kıyafetlerine aseton dökerek yaktı. Kısa süre sonra evdeki yangın büyüdü.
Yangın çıkarmaktan yargılanıyor
Meydana gelen kıvılcımların büyüyerek binaya sirayet etti. Oluşan yangın nedeniyle konutun tamamında islenme ve tavanda çökme ile binanın dış cephesinde hasarlar ve islenme meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.
Orhan Yeşilyurt, gözaltına alındıktan sonra ifadesinde işlediği suçu kabul etti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Yeşilyurt, bir süre sonra serbest bırakıldı. Genç adam hakkında, 'Kasten yangın çıkarma ve Mala zarar verme suçlarından' dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.