Ünlü işadamına 'karısına tecavüz' davası! 10 yıl hapis cezası almıştı...
Ünlü işadamı Şeyhmus Tatlıcı’nın eşi Melisa Tatlıcı’ya hamilelği döneminde tecavüz ettiği iddiasıyla açılan davada yeni gelişme. Yerel mahkeme tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını Yargıtay tarafından çok bulunarak bozulmuştu. Yerel Mahkeme, Yargıtay’ın kararına uydu, davanın yeniden görülmesine karar verdi. İşadamı Tatlıcı için zorla getirme kararı çıktı.
Merhum iş insanı Şeyhmus Tatlıcı'nın kendisi ile aynı ismi taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı'nın, eski kız arkadaşının attığı mesajı gören eşi Melisa Tatlıcı'ya şiddet uygulayıp tecavüz ettiği iddiası üzerine başlatılan davada yeni gelişmeler yaşandı. Tatlıcı, mahkemeye zorla getirilecek. İşte 'eşe tecavüz' davasındaki son glişmeler...
Şeyhmus Tatlıcı, telefondaki eski kız arkadaşının attığı mesajı eşi Melisa Tatlıcı'nın görmesi üzerine çiftin arasında tartışma çıkmıştı. Şeyhmus Tatlıcı'nın 32 haftalık hamile eşine hakaretlerde bulunarak eline aldığı kolonya şişesiyle 'Seni yakacağım' şeklinde tehdit ettiği ileri sürülmüştü.
İddiaya göre, Şeyhmus Tatlıcı çeşitli yöntemlerle eşine cinsel saldırıda da bulunmuştu. 2020'de görülen davada sanık Şeyhmus Tatlıcı iyi hal indirimiyle 10 yıl hapis cezası almıştı. Yargıtay, Şeyhmus Tatlıcı'ya cinsel saldırı suçundan ceza verilmesi gerekirken, nitelikli cinsel saldırı suçundan ceza verilmesinin doğru olmadığı belirtilmişti.
Mağdur gibi gösteriliyor
10 yıl hapis cezasını çok bulan Yargıtay'ın kararına uyan yerel mahkeme davanın yeniden görülmesine karar verdi. Mağduriyetinin çok büyük olduğunu belirten Melisa Tatlıcı, "Bir an önce süreç bitsin, mümkün olan en büyük ceza verilsin" dedi.