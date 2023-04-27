Ünlü işadamına 'karısına tecavüz' davası! 10 yıl hapis cezası almıştı...

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10 yıl hapis cezasını çok bulan Yargıtay'ın kararına uyan yerel mahkeme davanın yeniden görülmesine karar verdi. Mağduriyetinin çok büyük olduğunu belirten Melisa Tatlıcı, "Bir an önce süreç bitsin, mümkün olan en büyük ceza verilsin" dedi.