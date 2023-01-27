Ünlü işadamı İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı mahkemeye verdi! "4.5 katrilyonu ondan alın bana verin"
Adı son dönemde SBK Holding ve Levent Göktaş'la birlikte tekrar gündeme gelen Kıraça Holding'in patronu İnan Kıraç, vefat eden eşi Suna Koç'tan kızı İpek Kıraç'a kalan mallardan pay alabilmek için miras davası açtı. İnan Kıraç, annesi Suna Kıraç'tan kızı İpek Kıraç'a kalan 18.5 milyar (eski parayla katrilyon) lira değerindeki hisselerin 4.5 milyar liralık kısmının kendisine verilmesini istedi
Vehbi Koç'un kızı merhum Suna Kıraç'ın eşi, Kıraça Holding'in patronu İnan Kıraç bir kez daha gündemde. İnan Kıraç, mahkemeye başvurarak eşi Suna Kıraç'tan kızı İpek Kıraç'a kalan mallardan kendisine de pay verilmesini istedi. Mahkeme, İnan Kıraç'ın açtığı davayı kabul etti. Suna Koç, eşi İnan Kıraç ile çocuğu olmayınca İpek Kıraç'ı evlatlık almıştı. Suna Kıraç, mallarının büyük kısmını kızı İpek Kıraç'a bırakmıştı...
İnan Kıraç'ın 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç’ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç’a dava açtı. İnan Kıraç, Suna Kıraç’ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç’a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını istedi.
Kızımın şirketinin yüzde 25'ini bana verin
İnan Kıraç, tamamı İpek Kıraç’ın mülkiyetine geçen hisse senetlerinin Medeni Kanun uyarınca yüzde 25’inin kendi adına tescil edilmesini talep etti.
Mahkeme tedbir kararı verdi
İstanbul Anadolu Adliyesi 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, hâkim tedbir talebini kabul etti. Dava aynı mahkemede görülmeye devam edilecek.