Ünlü işadamı İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı mahkemeye verdi! "4.5 katrilyonu ondan alın bana verin"

Vehbi Koç'un kızı merhum Suna Kıraç'ın eşi, Kıraça Holding'in patronu İnan Kıraç bir kez daha gündemde. İnan Kıraç, mahkemeye başvurarak eşi Suna Kıraç'tan kızı İpek Kıraç'a kalan mallardan kendisine de pay verilmesini istedi. Mahkeme, İnan Kıraç'ın açtığı davayı kabul etti. Suna Koç, eşi İnan Kıraç ile çocuğu olmayınca İpek Kıraç'ı evlatlık almıştı. Suna Kıraç, mallarının büyük kısmını kızı İpek Kıraç'a bırakmıştı...