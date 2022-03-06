Ünlü işadamı gayrimeşru kızından mal kaçırırken yakalandı! Mallarına haciz kondu!

Hem babalık hem tazminat davası açtı

Aşık, 2012 yılında, Halim Bükcüoğlu'na hem babalık hem de babalığı benimsemediği ve kendisine sahip çıkmadığı gerekçesiyle, 500 bin liralık tazminat talebiyle iki ayrı dava açtı. Babalık davasının görüldüğü İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nin kararıyla Mehmet Acül'ün 2014'te mezarı açıldı ve DNA incelemesiyle Aşık'ın babası olmadığı kesinleşti. İstanbul'da polis tarafından yakalanan Bükcüoğlu, Kartal Devlet Hastanesi'ne götürülerek kan ve doku örnekleri alındı.