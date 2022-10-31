Ünlü işadamı evlilik vaadiyle dolandırıldı! Sevgilisinin kendisini aldattığını kapıcıdan öğrendi

Evlenmeye karar verince...

Aslan Özer, aşık olduğu kadınla evlenmeye karar verdi. Genç kadını defalarca yurtdışı tatiline götürerek yüklü harcamalar yapmaya devam eden iş adamı, sevgilisinin yüklü miktardaki masraflarını da ödemeye devam etti. 14 Şubat Sevgililer Gününde sevgilisi Dilara'ya jest yapmak isteyen işadamı akşam saatlerinde genç kadının habersizce evine gitti. Sevgilisini evde bulamayan işadamı genç kadını aradığında ise yine ulaşamadı.

Apartman görevlisi ise genç kadını sevgilisi ile birlikte daireden ayrıldığını söyledi. Duydukları karşısında şoke olan Aslan Özer, Dilara'nın başka bir sevgilisi olduğunu öğrendi. Gece saat 03.00 sularında iş adamına dönüş yapan Dilara, yine iddiaya göre hasta olduğunu ve evde olduğunu söyledi. Annesi de iş adamını arayarak apartman görevlisinin yanlış anladığını, daireleri karıştırdığını ve kızının masum olduğunu söyledi.

DOLANDIRILDIM İHBARI

Genç kadına olan sevgisinden duyduklarına inanan Aslan Özer aradan birkaç gün geçtikten sonra genç kadının hastalığı nedeniyle ablasında kalacağını öğrendi. İş adamı sevgilisine yeniden sürpriz yapmak için aldığı yiyecek ve çiçeklerle genç kadının yanına gitmek istediğinde ise yeniden Dilara'nın ablasının evinde olmadığını gördü.





Çeşitli bahanelerle yeniden kendisine bahaneler sunan Dilara'nın diğer sevgilisiyle de evlilik aşamasında olduğunu öğrendi. Kendisini de evlillik vaadiyle dolandırdığını iddia ettiği Dilara S.'den şikâyetçi olan iş adamının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.