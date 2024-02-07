Ünlü işadamı 2.5 milyar lira toplayıp kaçtı! '0 kişi için gözaltı kararı çıktı! 'Çok sevdiğiniz paralarınız...'

Peş peşe gelen 'kolay ve yüksek kazanç' vaadiyle dolandırıcılık vurgunlarına bir yenisi de İzmir'den eklendi. İzmir'de Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı, 'Drona ve İHA fabrikası kuruyorum' diyerek yüksek kar vaadiyle topladığı 2.5 milyar lirayla ortadan kayboldu. Polis iddiaların ardından harekete geçti. Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ocakçı geçtiğimiz günlerde bir video paylaşarak, "O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak" demişti.