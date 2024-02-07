Ünlü işadamı 2.5 milyar lira toplayıp kaçtı! '0 kişi için gözaltı kararı çıktı! 'Çok sevdiğiniz paralarınız...'
İZMİR'de 2,5 milyar lirayı aşkın büyük vurgun sonrası kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi iş adamı Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir polisi, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenliyor. Mağdurlar, "Çok sevdiğiniz paralar ödenecek" diye video çekip paylaşan Ocakçı'ya ulaşamayınca ortalık karıştı.
Peş peşe gelen 'kolay ve yüksek kazanç' vaadiyle dolandırıcılık vurgunlarına bir yenisi de İzmir'den eklendi. İzmir'de Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı, 'Drona ve İHA fabrikası kuruyorum' diyerek yüksek kar vaadiyle topladığı 2.5 milyar lirayla ortadan kayboldu. Polis iddiaların ardından harekete geçti. Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ocakçı geçtiğimiz günlerde bir video paylaşarak, "O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak" demişti.
İzmir’de 2,5 milyarı aşkın büyük vurgunda kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir polisi, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenliyor.
Ponzi sistemiyle milyarları götürdü
İzmir’in Çiğli ilçesinde ponzi sisteminde olduğu gibi yüksek getiri vaadiyle binlerce kişiden para topladığı iddia edilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’ya bir haftadır ulaşılamıyordu. Ocakçı sırra kadem basarken, holding binasının girişindeki levhaların kaldırıldığı ve holding binasına kiralık pankartı asıldığı görüldü.
Eşi ve kendisi kayıp...
Ayrıca, Sedat Ocakçı ile birlikte 8 şüpheli hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı getirilmişti. Operasyonlarda henüz Ocakcı ile holdingi birlikte yönettiği Seçilay Ocakçı'ya henüz ulaşılamadı. Ocakçı ise kayıplara karışmadan önce yapmış olduğu bir video paylaşımında mağdurlara, “O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak” demişti.
'Dünyanın ilk şehir 'Token'i diye tanıtılmıştı
Dünyanın ilk şehir Token’i olan İzmir Token’i halka arz eden girişimci Barış Turgut’la yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen Ocakçı Holding de, holding sahibi Sedat Ocakçı’nın yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han, holdinge ait 2 milyar 500 milyonluk soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçmış, şirkete güvenerek yüzde 10 ile yüzde 20 gibi yüksek faiz getirisiyle paralarını veren 2 bin 500’ye yakın mağdur ise holding önünde toplanarak paralarını talep etmişti.