Ünlü işadamı 2 milyar liralık soğuk cüzdanla kayboldu! Yeni bir Seçil Erzan vakası mı?
Bir türlü akıllanmıyoruz! Yer İzmir ve 2,5 milyar liralık ponzi vurgunu! İzmir’in Çiğli ilçesinde yüksek getiri vaadiyle vatandaşlardan para topladığı iddia edilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı ortadan kayboldu. Soğuk cüzdan aracılığıyla aylık yüzde 10-30 arası faiz getirisi ile binlerce kişiden para toplayan Ocakcı’ya mağdurlar 1 haftadır ulaşamıyor!
Seçil Erzan vakası da akıllandırmadı. İzmir’in Çiğli ilçesinde ponzi sisteminde olduğu gibi yüksek getiri vaadiyle vatandaşlardan para topladığı iddia edilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’yla ilgili şok iddialar gündeme geldi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, yüksek kar vaadiyle insanlar para toplayan Ocakçı'nın yaklaşık 2 milyar lira ile ortadan kaybolduğu iddia edildi.
İçlerinde Fatih Terim ve ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiden para toplayan ve şikayetler üzerine tutuklanan Seçil Erzan olayının daha geniş çaplısı İzmir'de yaşandı. Sedat Ocakçı'nın sahibi olduğu Ocakçı Holding'e ait 2 milyar 500 milyon liralık soğuk cüzdanla kaçan siber güvenlik uzmanı Salih Han'ın peşine yüzlerce polis düştü.
Öte yandan mağdurlara sosyal medyadan borcunu ödeyeceği vaadinde bulunan Sedat Ocakçı'nın, son mesajının ardından ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Holdingin bulunduğu Çiğli'deki binanın da iki aylık kira ve elektrik su borcunun ödenmemesinden dolayı boşaltıldığı ve levhalarının da indirildiği görüldü.
Uçurumun kenarındalar
Sedat Ocakçı yaptığı paylaşımda çalan kişinin akrabası olduğunu kabul ederken şunları demişti: "Ekibimin içinden ve kendi kanımdan birisinin bu ihaneti kanımızı dondurdu." Ancak Ocakçı'nın mağdurların paralarını ödeyeceklerine dair yaptığı paylaşımın ardından ortadan kaybolması dikkat çekti.