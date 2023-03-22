Ünlü iş kadınını yumrukla bayıltıp tecavüz etti! Müstehcen fotoğraf ve videolarını çekti

Sabah'ın haberine göre, 2 Mart 2023 günü Lara B. sevgilisi hakkında yaptığı araştırma sonucunda İbrahim B'nin halen evli olduğunu ve çocuğunun bulunduğunu öğrendi. İlişkisini sonlandıran ünlü iş kadınını ısrarla arayan İbrahim B. boşanacağını söyleyerek barışmak istedi.