Ünlü iş kadınını yumrukla bayıltıp tecavüz etti! Müstehcen fotoğraf ve videolarını çekti
Ünlülerin reklam ve organizasyoncusu iş kadını Lara B., evli olunca ayrılmak istediği İbrahim B.'nin evine zorla girerek kafasında şarap bardağı kırıp yumrukla bayıltarak kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla savcılığa başvurdu. Tecavüz skandalında iğrenç ayrıntılar ortaya çıktı.
Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B'nin bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin tecavüze uğramasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Evli ve çocuk sahibi eski sevgili İbrahim B'nin, ünlü iş kadınının uygunsuz fotoğraflarını ve videolarını kayıt altına aldığı belirlendi.
Sabah'ın haberine göre, 2 Mart 2023 günü Lara B. sevgilisi hakkında yaptığı araştırma sonucunda İbrahim B'nin halen evli olduğunu ve çocuğunun bulunduğunu öğrendi. İlişkisini sonlandıran ünlü iş kadınını ısrarla arayan İbrahim B. boşanacağını söyleyerek barışmak istedi.
Kafasına vurup bayılttı
İbrahim B. eski kız arkadaşını ikna etmeye çalışsa da Lara B. barışma taraftarı olmadığını söyledi. Yine iddiaya göre aldığı cevap karşısında öfkelenen İbrahim B. masada bulunan şarap kadehini Lara B.'nin kafasına vurdu.
Yüzüne telefonla vurup darp etti
Ardından telefonla yüzüne vurarak darp etmeye devam etti. Aldığı darbeler sonrası baygınlık geçiren genç kadın kendisini savunmaya çalıştı ancak engel olamadı.