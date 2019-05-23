Ünlü iş insanı German Sterligov öyle bir görüntü paylaştı ki! Sosyal medya bunu konuşuyor
Rusya'daki emtia mübadelesini kuran isim olarak tanınan Rus asıllı iş insanı German Sterligov sosyal medyada paylaştığı görüntülerle büyük ses getirdi.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya'daki emtia mübadelesini kuran isim olarak tanınan Rus asıllı iş insanı German Sterligov, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle ses getirdi. İlginç yaşam tarzıyla tanınan ve ultra ortodoks inançlara sahip olmasıyla bilinen iş insanının son paylaşımı şaşkınlık yarattı.
German Sterligov, altı yanan, içi su dolu dev bir tencerenin içine girdi. Tencerenin içindeki sıcak su ile yıkandığı görülen German Sterligov, bu yöntemin çeşitli hastalıkları ve sağlık sorunlarını tedavi etmede oldukça etkili olduğunu savundu.
Tencerenin içinde oldukça keyif aldığı görülen iş insanı, ilginç uygulama için 'otur ve keyfine bak' sözlerini söyledi.
Tuhaf tedavi yöntemini herkese öneren German Sterligov, tenceredeki suyun içine şifalı otlar ve çok miktarda tuz attığını belirtti.