Ünlü iş adamı Hayri Yazıcı yürüyemez hale geldi! Hastanedeki skandal hayatını kabusa çevirdi: Kabul edilemez
Geçtiğimiz şubatta COVID-19’a yakalanan iş dünyasının ünlü ismi Hayri Yazıcı'nın kızından flaş hamle geldi.
Grand Yazıcı Otelleri’nin sahibi Hayri Yazıcı, geçtiğimiz yıl yakalandığı COVID-19’un etkilerinden hâlâ iyileşebilmiş değil. Şubat başında COVID’e yakalanan Yazıcı, hemen Taksim’de özel bir hastaneye yatırılmış, ancak tedavinin sonuç vermemesi üzerine 17 Şubat 2021’de aynı hastanede entübe edilmişti.
Hayri Yazıcı’nın durumunun düzelmediğini gören kızı Bahar Şer ve diğer aile üyeleri, 2014 yılında böbrek nakli olan ünlü iş adamını İstanbul’daki başka bir hastaneye transfer etmişti.
Nakil sonrasında Hayri Yazıcı’nın durumu iyiye gitmiş ve 3,5 aylık yoğun bakım sürecinden sonra da burada kısmen iyileşmiş ve taburcu olmuştu.
Bahar Şer, olayla alakası olduğundan şüphelendiği Taksim’deki özel hastanenin çalışanları; M.A.A., A.K. ve Ç.B.’ye, babasına sahte COVID ilacı vererek, entübe edilmesine neden oldukları için dava açtı.