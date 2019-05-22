Ünlü iş adamı bu görüntüyü paylaştı sosyal medya onu konuştu

İlginç yaşam tarzıyla tanınan ve ultra ortodoks inançlara sahip olmasıyla bilinen iş adamı German Sterligov'un son paylaşımı şaşkınlık yarattı. German Sterligov, altı yanan, içi su dolu dev bir tencerenin içine girdi. Tencerenin içindeki sıcak su ile yıkandığı görülen German Sterligov, bu yöntemin çeşitli hastalıkları ve sağlık sorunlarını tedavi etmede oldukça etkili olduğunu savundu.