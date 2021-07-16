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Ünlü Instagram fenomeni Odalis Santos Mena hayatını kaybetti

Ünlü Instagram fenomeni Odalis Santos Mena hayatını kaybetti

Instagram fenomeni Odalis Santos Mena koltuk altı terlemesini azaltmayı vadeden operasyonda kalp krizi geçirerek 23 yaşında hayata veda etti. Mena, basit ve güvenli olduğuna dair güvence vererek tedavinin tanıtımını da yapmıştı.

Ünlü Instagram fenomeni Odalis Santos Mena hayatını kaybetti

Vücut geliştirme paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Instagram fenomeni Odalis Santos Mena koltuk altı terlemesini azaltmayı vadeden operasyonda hayatını kaybetti.

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Ünlü Instagram fenomeni Odalis Santos Mena hayatını kaybetti

Fenomen, koltuk altı terlemesini azaltan bir tedaviyi tanıtmak için sözleşme yaptıktan sonra Meksika’nın Guadalajara kentindeki bir kliniğine gitti.

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Ünlü Instagram fenomeni Odalis Santos Mena hayatını kaybetti

Basit ve güvenli olduğuna dair güvence vererek tedavinin tanıtımını da yapan Mena, operasyon sonrası geçirdiği kalp krizi geçirdi ve öldü. Polis, soruşturma başlattı.

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Ünlü Instagram fenomeni Odalis Santos Mena hayatını kaybetti

İddiaya göre anestezi uzmanı olarak eğitim almamış bir klinik çalışanı tarafından uyuşturulduğu ve bundan dakikalar sonra fenomenin kalp krizi geçirdiği belirtildi.

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