Ünlü Instagram fenomeni Odalis Santos Mena hayatını kaybetti
Instagram fenomeni Odalis Santos Mena koltuk altı terlemesini azaltmayı vadeden operasyonda kalp krizi geçirerek 23 yaşında hayata veda etti. Mena, basit ve güvenli olduğuna dair güvence vererek tedavinin tanıtımını da yapmıştı.
Vücut geliştirme paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Instagram fenomeni Odalis Santos Mena koltuk altı terlemesini azaltmayı vadeden operasyonda hayatını kaybetti.
Fenomen, koltuk altı terlemesini azaltan bir tedaviyi tanıtmak için sözleşme yaptıktan sonra Meksika’nın Guadalajara kentindeki bir kliniğine gitti.
Basit ve güvenli olduğuna dair güvence vererek tedavinin tanıtımını da yapan Mena, operasyon sonrası geçirdiği kalp krizi geçirdi ve öldü. Polis, soruşturma başlattı.
İddiaya göre anestezi uzmanı olarak eğitim almamış bir klinik çalışanı tarafından uyuşturulduğu ve bundan dakikalar sonra fenomenin kalp krizi geçirdiği belirtildi.