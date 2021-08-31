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Ünlü Instagram fenomeni evinde ölü bulundu! Ya intihar ya cinayet...

Ünlü Instagram fenomeni evinde ölü bulundu! Ya intihar ya cinayet...

Instagram modeli Mercedes Morr 33 yaşında hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan Morr'un evinde kendisinin dışında bir de erkek cesedi bulundu.

Ünlü Instagram fenomeni evinde ölü bulundu! Ya intihar ya cinayet...

Ünlü rapçi Tory Lanez, Instagram modeli Mercedes Morr'un 33 yaşında vefat etdiğini açıkladı. Houston doğumlu modelin sabah saatlerinde öldüğü öğrenilirken ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

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Ünlü Instagram fenomeni evinde ölü bulundu! Ya intihar ya cinayet...

Polis raporunda göre akşam 4.30'da Mercedes Moor takma isimli ünlü fenomen Janae Gagnier evinde ölü olarak bulundu. Evde bir de erkek cesedi bulundu. 

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Ünlü Instagram fenomeni evinde ölü bulundu! Ya intihar ya cinayet...

Polisin cinayet veya intihardan şüphelendiği öğrenildi. 

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Ünlü Instagram fenomeni evinde ölü bulundu! Ya intihar ya cinayet...

Tory Lanez "Huzur içinde uyu Kraliçe" yazarak Morr'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. 

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