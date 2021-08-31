Ünlü Instagram fenomeni evinde ölü bulundu! Ya intihar ya cinayet...
Instagram modeli Mercedes Morr 33 yaşında hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan Morr'un evinde kendisinin dışında bir de erkek cesedi bulundu.
Ünlü rapçi Tory Lanez, Instagram modeli Mercedes Morr'un 33 yaşında vefat etdiğini açıkladı. Houston doğumlu modelin sabah saatlerinde öldüğü öğrenilirken ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.
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Polis raporunda göre akşam 4.30'da Mercedes Moor takma isimli ünlü fenomen Janae Gagnier evinde ölü olarak bulundu. Evde bir de erkek cesedi bulundu.
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Polisin cinayet veya intihardan şüphelendiği öğrenildi.
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Tory Lanez "Huzur içinde uyu Kraliçe" yazarak Morr'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
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