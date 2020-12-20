Ünlü İngiliz ajan Beyaz Baretliler'in lideri James Le Mesurier’in eşi gizemi açıkladı

Suriye’nin güneyinde ‘Sihirli Halı’ adlı Beyaz Baretliler’in bir kurtarma operasyonu için kayıtsız bir şekilde vakıftan 50 bin dolar alan Le Mesurier, hesaptaki açığı kapamak için sahte fatura düzenleme riskini dahi aldı. Çiftin vakfın kasasından borç para alarak Büyükada’da düğün yapması da zimmet söylentilerini gündeme getirdi. Yani Winberg’e göre eşini ölüme sürükleyen şey uluslararası entrikalar değil, vakfın parasal sorunları oldu.