Ünlü İngiliz ajan Beyaz Baretliler'in lideri James Le Mesurier’in eşi gizemi açıkladı
İSTANBUL'da esrarengiz bir şekilde ölen İngiliz eski istihbarat subayı James Le Mesurier Emma Winberg ilk kez konuştu. Kasım 2019’daki olayla ilgili Winberg, eşinin uluslararası bir komplonun değil, başında olduğu vakıftaki finansal sorunların kurbanı olduğunu söyledi.
Tüm dünyada yankı uyandıran İngiliz eski istihbarat subayı James Le Mesurier’in, Kasım 2019’da İstanbul’daki evinde balkondan düşerek ölmesine ilişkin eşi konuştu. Emma Winberg, eşinin uluslararası bir komplonun değil, başında olduğu vakıftaki finansal sorunların kurbanı olduğunu söyledi.
İngiliz Daily Mail gazetesi, geçen yıl İstanbul Tophane’deki evinin balkonundan düşerek ölen Suriye’deki ‘Beyaz Baretliler’in en büyük destekçisi James Le Mesurier’in esrarengiz ölümünün peşine düştü. Gazeteye konuşan Le Mesurier’in (48) eşi Emma Winberg, Beyaz Baretlileri finanse eden ve Le Mesurier’in başında bulunduğu ‘Mayday Rescue’ adlı vakfın finansal çalkantılarına işaret etti. Winberg, Le Mesurier’in ölümüyle ilgili olarak, vakfın başına geçmek isteyen Hollandalı muhasebeci Johan Eleveld’i suçladı.
Çaresizliğe sürüklendi
Winberg göre Le Mesurier, bürokrasiyi ve kağıt işlerini pek sevmezdi. Mayday’i genişletirken de kağıt işlerini ihmal edince, vakfın muhasebecisi Elevend’ın baskısıyla karşılaştı. Elevend, Mayday Rescue’daki kötüleşen finansal durumla ilgili Le Mesurier’e baskı yapmaya başladı. Bu da Le Mesurier’i çaresizliğe sürükledi.
Suriye’nin güneyinde ‘Sihirli Halı’ adlı Beyaz Baretliler’in bir kurtarma operasyonu için kayıtsız bir şekilde vakıftan 50 bin dolar alan Le Mesurier, hesaptaki açığı kapamak için sahte fatura düzenleme riskini dahi aldı. Çiftin vakfın kasasından borç para alarak Büyükada’da düğün yapması da zimmet söylentilerini gündeme getirdi. Yani Winberg’e göre eşini ölüme sürükleyen şey uluslararası entrikalar değil, vakfın parasal sorunları oldu.