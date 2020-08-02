Ünlü haberci Mithat Bereket'in son hali sevenlerini üzdü

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı hakkında açıklamada bulunan duayen gazeteci, "Bir süredir rahatsızlığımdan dolayı sizlerle birlikte olamadım. Yürüme, denge ve konuşma problemleri beni sizlerden ayırdı. Sonuçta ölmedim ama, dostlarımın, akrabalarımın ve özellikle de kardeşimin sayesinde ayakta kalmayı başardım..." ifadelerini kullanmıştı.