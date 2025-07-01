Ünlü güzel Ayşe Akın Squid Game yıldızı ile aşk yaşıyor! "Oyuncu olmadan önce tanıyorduk"

2010 yılında Belçika Güzeli seçilen şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın, özel hayatıyla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamayla gündeme geldi. Daha önce 10 yıl boyunca Anoreksiya Nervoza ile mücadele ettiğini açıklayan Akın, bu kez Squid Game dizisinin yıldız oyuncularından biriyle aşk yaşadığını itiraf etti.