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Ünlü gazinoların assolistiydi cami bahçesinde alkol komasında bulundu

Ünlü gazinoların assolistiydi cami bahçesinde alkol komasında bulundu

Bir zamanların ünlü gazinolarının assolisti Bursa'da bir cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu.

Ünlü gazinoların assolistiydi cami bahçesinde alkol komasında bulundu

Bursa Altıparmak Caddesi üzerinde Şehabettin Paşa Cami bahçesinde yoldan geçen vatandaşlar gece yarısı bir kadının bankta yattığını fark etti.

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Ünlü gazinoların assolistiydi cami bahçesinde alkol komasında bulundu

Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine kısa sürede gelen polis ve sağlık ekipleri çevrede sevilen ve tanınan bir zamanlar Bursa’nın ünlü gazinolarında yıllarca sahne alıp assolistlik yapan Reyhan S. (68) olduğu tespit etti.

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Ünlü gazinoların assolistiydi cami bahçesinde alkol komasında bulundu

Sağlık ekipleri nabız kontrolü yaparak Rerhan S.’ye ilk müdahaleyi yaptı. 

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Ünlü gazinoların assolistiydi cami bahçesinde alkol komasında bulundu

Alkol komasına girdiği tahmin edilen Reyhan S. acil servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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