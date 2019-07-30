Ünlü Gastronomi uzmanı Vedat Milor'a saldırı! Denize atılacaktı

Sana ne lan fazla konuşma!

Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Ada Keyf Restoran’ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan “sana ne lan, fazla konuşma” diyerek, beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı.