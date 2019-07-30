Ünlü Gastronomi uzmanı Vedat Milor'a saldırı! Denize atılacaktı

Ünlü Gastronomi uzmanı Vedat Milor'a saldırı! Denize atılacaktı

Gastronomi uzmanı Vedat Milor, Adadaki rıhtıma yakın bir restoranın geçiş sınırını ihlal ettiğini söyledi, restoran sahiplerinden biri tarafından denize itildi.

Ünlü Gastronomi uzmanı Vedat Milor'a saldırı! Denize atılacaktı - Sayfa 1

Dünyaca ünlü gastronomi uzmanı Vedat Milor, Burgazada’da saldırıya uğradı. Başından geçenleri sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşan Milor, gereğinin yapılması için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

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Ünlü Gastronomi uzmanı Vedat Milor'a saldırı! Denize atılacaktı - Sayfa 2

İhlali görünce uyardı denize itildi

Adadaki rıhtıma yakın bir restoranın geçiş sınırını ihlal ettiğini anlatan Milor, bunun için uyardığında ise şiddete maruz kaldığını dile getirdi.Restoran yetkililerinin hakaret iddialarına ise Milor, "Allah'tan ses kaydı yanımdaydı."diyerek cevap verdi.

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Ünlü Gastronomi uzmanı Vedat Milor'a saldırı! Denize atılacaktı - Sayfa 3

Masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyorlar

Gastronomi uzmanı Milor başından geçen olayı ise şu şekilde takipçileri ile paylaştı: "Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar belediyenin çizdiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor.

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Ünlü Gastronomi uzmanı Vedat Milor'a saldırı! Denize atılacaktı - Sayfa 4

Sana ne lan fazla konuşma!

Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Ada Keyf Restoran’ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan “sana ne lan, fazla konuşma” diyerek, beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı.

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