Ünlü futbolcunun oğlu da katıldı Survivor'ın yeni yarışmacıları bakın kim çıktı
Survivor 2021 yarışmacıları arasına 3 kişi daha dahil oldu. Öykü, Berkay ve Yiğit ödül oyununda ilk defa parkura çıktı.
Survivor hakkında ortaya atılan iddia, Acun Ilıcalı'nın yarışmayı Türkiye'ye taşıyacağı gündeme dün bomba gibi düştü. Düzce'nin arsa satın aldığı iddia edildi. Acun Medya, jet hızında bir açıklama yaptı. İddiaların doğru olmadığını söyledi. Survivor'a dair şaşırtan bu iddianın ardından yeni yarışmacılar Dominik'e ulaştı.
Survivor'ın son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyunu öncesinde Survivor'a yedeklerden katılan yeni yarışmacıları çağırdı ve yeni yarışmacılar Survivor'da ilk oyunlarına çıktı.
Survivor'da ilk oyunlarına çıktı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımlarına yedeklerden Berkay Yuvakuran, Yiğit Oruçoğlu ve Öykü Uysal katıldı. Yiğit ünlüler takımına, Öykü ve Berkay ise gönüllüler takımına dahil oldu.
Survivor'da gönüllüler takımına katılan Berkay, Fenerbahçeli eski milli futbolcu Semih Yuvakıran'ın oğlu.