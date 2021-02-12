Ünlü futbolcunun oğlu da katıldı Survivor'ın yeni yarışmacıları bakın kim çıktı

Survivor'da ilk oyunlarına çıktı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımlarına yedeklerden Berkay Yuvakuran, Yiğit Oruçoğlu ve Öykü Uysal katıldı. Yiğit ünlüler takımına, Öykü ve Berkay ise gönüllüler takımına dahil oldu.