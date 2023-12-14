Ünlü futbolcu Mevlüt Erdinç'ten şok iddialar! Karım çocuklarımı kaçırdı, çocuklar senden değil diyor!
Fenerbahçe ve milli takımın eski yıldızı milli futbolcu Mevlüt Erdinç, Instagram hesabından eşiyle ilgili şok açıklamalar yaptı. Eşinin 5 aydır çocuklarını kendisine göstermediğini ve 1 milyon Euro yatıracağını vadedince oğluyla telefonda görüşebildiğini iddia eeden Mevlüt Erdinç, eşi Talep Erdinç'in ailesi, çocuklarının kendisine ait olmadığını söylemiş.
Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla eşi Talep Erdinç ve ailesine yönelik şok iddialarda bulundu. Fransa'da PSG; Türkiye'de Başakşehir, Antalyaspor ve Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç'in eşi Taleb Erdinç hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde;
"Eşim Taleb Erdinç’ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum, çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış."
"Eşime mail yoluyla ulaştım ve kendisinin hesabına 1M € yatıracağımı söyledim. Bu sözlerimin ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı. Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim…"
"Eşimin ailesi beni arayarak, çocukların benim olmadığını söyledi"
Para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı. Çocuklarım ve anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler ve bundan sonra da görmeyecekler çünkü benim değerlerim böyle ve üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim. Para önemsiz benim için.