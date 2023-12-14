Ünlü futbolcu Mevlüt Erdinç'ten şok iddialar! Karım çocuklarımı kaçırdı, çocuklar senden değil diyor!

"Eşimin ailesi beni arayarak, çocukların benim olmadığını söyledi"

Para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı. Çocuklarım ve anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler ve bundan sonra da görmeyecekler çünkü benim değerlerim böyle ve üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim. Para önemsiz benim için.