Ünlü Futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'daki evi görüntülendi! Lüks evde yok yok...

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'da. Ünlü futbolcunun İstanbul'da kalacağı ev merak ediliyordu. Aktürkoğlu'nun eşiyle birlikte kalacağı o ev görüntülendi.

Ünlü Futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'daki evi görüntülendi! Lüks evde yok yok... - Resim: 1

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, bu kez saha dışındaki bir olayla gündeme geldi. Milli yıldızın, "İstanbul'daki yeni evi" notuyla paylaşılan lüks evin görüntüleri büyük ilgi gördü.

Ünlü Futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'daki evi görüntülendi! Lüks evde yok yok... - Resim: 2

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, bu kez saha dışındaki bir olayla gündeme oturdu.

Ünlü Futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'daki evi görüntülendi! Lüks evde yok yok... - Resim: 3

İÇİNDE YOK YOK

Milli yıldızın, " İstanbul'daki yeni evi" notuyla paylaşılan lüks evin görüntüleri büyük ilgi gördü. 

Ünlü Futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'daki evi görüntülendi! Lüks evde yok yok... - Resim: 4

Lüks detaylarıyla dikkat çeken ev kısa sürede binlerce beğeni alırken, taraftarlar Kerem'in paylaşımına çok sayıda yorum yaptı. 

