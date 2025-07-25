Ünlü futbolcu Icardi iddialar karşısında çıldırdı! Çıplak kareleri paylaştı "Buraları yakarım"
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'i aldattığı öne sürüldü. İddiayı ortaya atan Natasha Rey, Icardi'nin kendisine çıplak fotoğraflar gönderdiğini iddia etti. Icardi ise asıl fotoğrafları gönderenin Rey olduğunu söyleyerek, "Benimle oyun oynamayın, buraları yakarım" notuyla karşılık verdi.
Yabancı basında China Suarez'i aldattığı iddiaları patlak veren Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Ünlü futbolcu, iddiayı ortaya atan Natasha Rey adlı sosyal medya fenomenini ifşaladı. Icardi, Rey'in kendisine çıplak pozlarını ve videolarını 'bedavaya' yolladığını söyledi. Natasha Rey, Icardi'ye ait olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli bir fotoğraf paylaştı.
ICARDI'YA AİT İDDİASI
Videoda yer alan kişinin, karnındaki dövmeden yola çıkılarak Icardi olduğu iddia edildi. İddialar karşısında sessiz kalmayan Icardi ise sert bir açıklamayla yanıt verdi. China'yı aldattığı yönünde çıkan iddialara öfkelenen Icardi, Natasha Rey'in kendisine yolladığı çıplak fotoğrafın ekran görüntüsünü alarak sosyal medya hesabından paylaşarak asıl fotoğraf gönderinin o olduğunu yazdı.
"BENİMLE OYUN OYNAMAYIN"
Rey'in kendisine herhangi bir mesajının ulaşmadığını ve gönderdiği videoları da hiçbir şekilde talep etmediğini söyleyen yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı: