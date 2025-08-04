Ünlü futbolcu Arda Güler yetenekli sevgilisi ile havuz topu oynadı!
Real Madrid’in yeteneği, gözümüzün bebeği Arda Güler, sadece futbol hayatında değil, özel yaşamında da gündem yaratmaya devam ediyor. Milli futbolcumuz, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Duru Nayman’la olan paylaşımlarıyla sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.
Arda Güler ve Duru Noyman çifti ilk kez geçtiğimiz yıl resmi bir etkinlikte el ele objektiflere poz vermişti. Daha sonra ilişkilerini sosyal medyadan da ilan etmişlerdi. Şimdi ise Arda Güler, sevgilisiyle havuzda top oynarken çekilen eğlenceli anlarını paylaştı.
Şimdilerde Real Madrid kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Güler, genç yaşına rağmen hem teknik direktörlerin hem de taraftarların büyük beğenisini kazandı. Hem klübünde hem de Milli Takım formasıyla sahada harikalar yaratıyor süper yıldız.
Futbolculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemde olan Arda Güler, uzun süredir basketbolcu sevgilisi Duru Nayman’la birlikte
Çift ilk kez Thibaut Courtois’nın belgesel galasında el ele görüntülenmişti. Bu ilk etkinlikteki samimi halleri büyük ilgi görmüş, gecenin en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuşlardı. İlişkilerini gizlemeyen genç yıldız, sosyal medya hesabından zaman zaman sevgilisiyle eğlenceli pozlarını da paylaşıyor.
Birkaç hafta önce de Jennifer Lopez’in Antalya’daki konserine katılmıştı çiftimiz.
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman, konser sonrası ünlü yıldızla bir araya gelmiş, o anı ölümsüzleştiren fotoğrafla da çok konuşulmuşlardı.