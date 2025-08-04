Ünlü futbolcu Arda Güler yetenekli sevgilisi ile havuz topu oynadı!

Çift ilk kez Thibaut Courtois’nın belgesel galasında el ele görüntülenmişti. Bu ilk etkinlikteki samimi halleri büyük ilgi görmüş, gecenin en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuşlardı. İlişkilerini gizlemeyen genç yıldız, sosyal medya hesabından zaman zaman sevgilisiyle eğlenceli pozlarını da paylaşıyor.

Birkaç hafta önce de Jennifer Lopez’in Antalya’daki konserine katılmıştı çiftimiz.