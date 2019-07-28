Ünlü fotoğrafçı Timur Emek çıplak pozlar istemesiyle ifşa edilmişti! Deniz Tekin olayın iç yüzünü anlattı
Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Timur Emek'in, model Deniz Tekin'den üstsüz fotoğraf isteği ifşa olmuştu. Tekin, bu skandalın iç yüzünü bakın nasıl anlattı.
Ünlü markaların ve Victoria's Secret mankenlerinin çekimlerini gerçekleştiren ünlü Türk fotoğrafçı Timur Emek'in, geçtiğimiz günlerde, kadınları taciz ettiğinin ortaya çıkması moda ve magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Model Deniz Tekin, Emek'in kendisinden üstsüz fotoğraflarını çekmek isteme mesajlarını da ifşa edince ortalık iyice karışmıştı.
Türk manken Deniz Tekin olayın iç yüzünü Sabah'a anlattı. Başarılı manken, "Ben de Türk asıllı olduğu için birçok manken arkadaşım gibi onun sosyal medya hesabını takip ediyordum" dediği fotoğrafçının bir süre sonra Instagram hesabı üzerinden kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi.
Mesleki görüşmelerin genelde sosyal medya üzerinden geldiğini vurgulayan Deniz Tekin, fotoğrafçının kendisine mesaj atmasını ilk başlarda normal bulduğunu dile getirdi.
Timur Emek'in çekim için İstanbul'a geldiğini ve kendisiyle stüdyo kiralayamadığı için otel odasında çekim yapmak istediğini söyleyen Tekin, duydukları karşısında dehşete düştü.