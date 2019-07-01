Ünlü fenomenin zor anları Instagram'da olay oldu
Sosyal medyada İnstagram'dan isimlerden biri olan ve yaklaşık 10 milyon takipçisi bulunan Tammy Hembrow, Coachella'da arkadaşları tarafından paylaşılan bir görüntüsüyle adından çokça söz ettirdi.
Hembrow İnstagram'da gebelik dönemini ve bebeğini paylaşarak ünlenen TammyHembrow, kendisini sosyal medya ve fitness uzmanı olarak tanımlıyor.
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Tammy aynı zamanda ünlü isimlerle de çalışıyor. Bir dönem Khloe Kardashian'a özel ders verdi.
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Instagram’da yaptığı paylaşımlarla milyon dolarlık bir fitness imparatorluğu kuran, fitness uzmanı Tammy Hembrow, yaptığı paylaşımlarla hayranlarına sıkı bir vücut için bilgiler veriyor.
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Kurduğu fitness içerikli kanalıyla kısa sürede milyon dolarlar kazanan genç kadın, egzersiz felsefesinde “yavaş ve istikrarlı” olanların kazancağını dile getirdi.
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