Ünlü fenomenin skandala yol açan 'bebek' paylaşımına tepkiler çığ gibi
24 yaşındaki Endonezyalı Instagram modeli Angela Panari, uçak seyahati sırasında ağlayan bir bebek hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle bir anda Dünya üzerinde linç edilmeye başlandı.
Instagram hesabında yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Angela Panari'nin başı son günlerde yaptığı bir paylaşım nedeniyle derde girdi. Geçtiğimiz gün uçak yolculuğu sonrası yaptığı skandal twitter paylaşımı ile tüm dünyanın tepkisini çeken model, ağlayan bir bebeğe bakın ne dedi.
Yolculuk esnasında uçaktaki bebek ağlaması sesinden sıkılan Angela Panari; bir Twitter mesajı paylaştı. Tweet'inde bu durumu yaşamaktansa, bir hayvanla oturmayı tercih edeceğini ifade etti.
Tweeti hemen sildi: Endonezyalı kadının bu mesajı, takipçilerinden büyük tepki aldı. Bunun üzerine Panari, 5 dakika sonra tweetini sildi. Ancak olay kısa süre içerisinde milyonlarca insana yayılmıştı bile.
Manken, sosyal medyada linç edilmesi üzerine, Endonezya'daki gazeteye konuşmak zorunda kaldı. Uçuş boyunca susmayan bebeğin sinirlerini bozduğunu söyleyen Panari, "Duygularım yüzünden yaptığım hatadan dolayı özür dilerim" dedi.