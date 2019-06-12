Ünlü fenomenin skandala yol açan 'bebek' paylaşımına tepkiler çığ gibi

Instagram hesabında yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Angela Panari'nin başı son günlerde yaptığı bir paylaşım nedeniyle derde girdi. Geçtiğimiz gün uçak yolculuğu sonrası yaptığı skandal twitter paylaşımı ile tüm dünyanın tepkisini çeken model, ağlayan bir bebeğe bakın ne dedi.