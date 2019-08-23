Ünlü fenomen Tiffany Mitchell para kazanmak için bakın ne yaptı ve rezil oldu

Genç kadının kazasını 'kurguladığı' ve reklam aldığı, kareler için de fotoğrafçı tuttuğu iddia edildi. Genç kadın bunu üzerine Instagram Hikayeleri üzerinden kazaya dair fotoğraflarını paylaştı ve bunun kurgu olmadığını ifade etti. Tiffany inandırıcı olması açısından motorunun son halini paylaştı.