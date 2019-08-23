Ünlü fenomen Tiffany Mitchell para kazanmak için bakın ne yaptı ve rezil oldu
Sosyal medya fenomenlerinin para kazanmak için yapamayacağı şey kalmadı. ABD'de yaşayan Instagram fenomeni Tiffany Mitchell bakın ne yaptı ve rezil oldu.
ABD'li ünlü sosyal medya fenomeni Tiffany Mitchell, Instagram hesabında son dakika olarak bir paylaşımda bulundu, sırf daha fazla para kazanmak için yaptığı bu paylaşımdaki detaylar takipçilerinin gözlerinden kaçmayınca herkese rezil oldu.
Tiffany Mitchell, motosikletle trafik kazası geçirdiğini söyledi. Fenomen isim o anlara ait fotoğrafları Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Ünlü fenomenin paylaştığı fotoğraflardaki detaylar ise takipçilerinin gözlerinden kaçmadı.
Genç kadının kaza sonrasına dair tüm paylaşımları 'kurgulanmış' gözüküyordu. Genç kadının paylaşımlarında çok sayıda markaların da reklamları görünüyordu.
Genç kadının kazasını 'kurguladığı' ve reklam aldığı, kareler için de fotoğrafçı tuttuğu iddia edildi. Genç kadın bunu üzerine Instagram Hikayeleri üzerinden kazaya dair fotoğraflarını paylaştı ve bunun kurgu olmadığını ifade etti. Tiffany inandırıcı olması açısından motorunun son halini paylaştı.