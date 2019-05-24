Ünlü fenomen tanınmaz halde! Sokaklara düştü, gözyaşlarına boğuldu

Hayatı boyunca lüks hayattan çıkmayan Isabella, sokaklarda yaşayan bazı insanların evsiz olmakla 'rahat' olduklarını ve bir yere 'kalkıp gitme'yle uğraşmak istemediklerinden böyle devam ettiklerini düşünüyordu. Genç kadın "Oralarda çok fazla uyuşturucu ve alkol var. Evsizler o yaşamdan kurtulmak için daha fazlasını yapabilir. İnsanların sahip olduğu parayı size öylece vermesini bekleyemezsiniz" diyerek de sokakta yaşayan ve dilenen insanları anlamadığını belirtiyordu