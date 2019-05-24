Ünlü fenomen tanınmaz halde! Sokaklara düştü, gözyaşlarına boğuldu
Evsiz insanların durumlarından dolayı 'çok rahat' olduklarını iddia eden milyoner iş adamının kızı ve sosyal medya fenomeni Isabella James, birkaç günlüğüne sokaklara düştü gözyaşlarına boğuldu.
Sosyal medya fenomeni Isabella James, birkaç günlüğüne sokaklara düştü gözyaşlarına boğuldu.
Isabella James, İngiltere'de herkesin imreneceği lüks yaşama sahip bir genç kadın.
Hayatı boyunca lüks hayattan çıkmayan Isabella, sokaklarda yaşayan bazı insanların evsiz olmakla 'rahat' olduklarını ve bir yere 'kalkıp gitme'yle uğraşmak istemediklerinden böyle devam ettiklerini düşünüyordu. Genç kadın "Oralarda çok fazla uyuşturucu ve alkol var. Evsizler o yaşamdan kurtulmak için daha fazlasını yapabilir. İnsanların sahip olduğu parayı size öylece vermesini bekleyemezsiniz" diyerek de sokakta yaşayan ve dilenen insanları anlamadığını belirtiyordu
İş Psikolojisi alanında yüksek lisans yapan ve 'yetenek avcısı' olarak çalıştığını belirten 21 yaşındaki Isabella James, yaşam tarzı ile ilgili olumsuz yorumlara cevaben şımartılmış bir 'prenses' olmadığını kanıtlamak istedi.