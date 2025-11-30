Ünlü fenomen itiraf etti! Orkun Işıtmak'ın programın Ebo şoku
Ebo adıyla bilinen sosyal medya fenomeninden Orkun Işıtmak'ın programından mafya itirafı geldi. “Herhangi bir mafya bağlantın var mı" sorusuna "Var" diye cevap veren Ebo detaylı açıklama yaptı.
Sosyal medya fenomeni ve rapçi İbrahim Tilaver, bilinen adıyla “Ebo”, katıldığı programda yaptığı mafya itirafıyla gündem yarattı. Orkun Işıtmak’ın YouTube programına konuk olan Ebo, sorulan sorulara açık bir şekilde cevap verdi.
EBO İTİRAF ETTİ
Kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan ve son dönemin en popüler isimleri arasına giren Ebo, Orkun Işıtmak’ın sert sorusuyla karşılaştı. Işıtmak’ın “Herhangi bir mafya bağlantın var mı?” sorusunu yanıtlayan fenomen isim, geçmişine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ebo, soruya şu ifadelerle karşılık verdi:
“Var. Geldiğim yer buna müsait. Şu an aktif tanıdığım bir mafya yok. Ama geçmişte seyyar satıcılık yaptığım dönemde mafyayla kontaktaydım.”
"FİNANSAL ORTAKLIĞIM OLMADI"
Ebo, eskiden kabul ettiği mafya ilişkilerinin boyutuna dair de şu açıklamayı yaptı: