Ünlü fenomen giyilmiş iç çamaşırlarını satarak zengin oldu
Vany Vicious adlı Instagram modeli kullanılmış iç çamaşırlarını satarak ayda binlerce lira kazanıyor.
32 yaşındaki Instagram modeli Vany Vicious paylaştığı seksi fotoğraflarından sonra bazı takipçilerin ondan giyilmiş iç çamaşırlarını para karşılığında satın almak istemesi ile çamaşırlarını satmaya başladığını söyledi.
Miami, Florida'da yaşayan modelin web sitesinde kullanılmış bir çift çorabın fiyatı 100 dolar ve “kullanılmış spor çorabı” ve “bütün bir gün boyunca giyilmiş çoraplar” gibi farklı seçenekler bulunuyor.
Vany'nin sunduğu seçenekler arasında spor yaptıktan sonra giydiği külot, cinsel ilişki sonrası giydiği külot ve bütün gün boyunca hiç çıkarmadığı külotunu satıyor. Vany giyilmiş külotları için 150 dolar ücret talep ediyor.
66.000 Instagram takipçisi olan model giyilmiş iç çamaşırlarını satarak ayda 5500 liradan fazla para kazandığını söyledi.