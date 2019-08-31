Ünlü fenomen Alexa Dellanos her paylaşım için 35 bin lira kazanıyor
Instagram fenomeni Alexa Dellanos dünyayı dolaşıyor ve seyahat fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. Ünlü fenomen her paylaşımında ortalama 6 bin dolar (35 bin TL) kazanıyor.
ABD'nin Miami kentinde yaşayan 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Alexa Dellanos, dünyayı erkek arkadaşı Alec Monopoly ile geziyor ve Instagram'da 1.3 milyon takipçisi bulunuyor.
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Daha önce gazetecilik yapan Alexa Dellanos artık sosyal medya hesabı sayesinde yılda 65 bin dolar (yaklaşık 380 bin lira) gelir elde ediyor.
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Fenomen isim reklam amaçlı paylaştığı bir fotoğraf için ise 6 bin dolar (35 bin TL) talep ediyor.
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Instagram bu denli para kazanabileceğini hiç düşünmediğini söyleyen Alexa Dellanos artık para kazanmak için hiçbir engeli olmadığını belirtiyor.
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