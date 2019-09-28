Ünlü düşünür Tuğçe Kazaz'ın deprem sözleri olay! İşte Kazaz'ın akıllara zarar paylaşımları

Yaptığı siyasi, güncel, felsefik konularda yaptığı paylaşımlarda ne dediği anlaşılmayan Kazaz, sıkça adından söz ettiriyor. Kazaz son olarak geçtiğimiz gün yürekleri ağızlara getiren depremle ile ilgili yaptığı şu paylaşımla büyük tepki çekti.