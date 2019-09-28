Ünlü düşünür Tuğçe Kazaz'ın deprem sözleri olay! İşte Kazaz'ın akıllara zarar paylaşımları
Anlaşılmayan siyasi, dini, toplumsal çıkışlarıyla gündemden düşmeyen eski manken Tuğçe Kazaz, yaptığı deprem yorumuyla yine tartışılacak. Kazaz'a paylaşımı yüzünden sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi.
Geçtiğimiz yıllarda birkaç defa din değiştirerek gündeme gelen eski manken Tuğçe Kazaz, İstanbul'u sarsan 5.8'lik depremle ilgili Twitter hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.
Yaptığı siyasi, güncel, felsefik konularda yaptığı paylaşımlarda ne dediği anlaşılmayan Kazaz, sıkça adından söz ettiriyor. Kazaz son olarak geçtiğimiz gün yürekleri ağızlara getiren depremle ile ilgili yaptığı şu paylaşımla büyük tepki çekti.
"Bizansı içinden temizlemiş, İngilizi atmış, Peygamberimizin (S.A.V) müjdeli hadisine nail olmuş, Fatih'in mirası, halifelik makamının eski ve gelecekteki ev sahibi İstanbul, İslam'dan kendini uzaklaştıran insanlara deprem yoluyla bir mesaj veriyor olabilir mi? İki Minare Yıkıldı!
Kazaz'ın öne çıkan paylaşımlarını sizin için derledik. İşte Tuğçe Kazaz'ın beyin yakan aforizmaları...