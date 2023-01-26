Ünlü DJ’in feci sonu! Cansız bedeni çöplükteki valizden çıktı: Eski sevgili İstanbul'a kaçarken yakalandı!
Kolombiya'nın en ünlü DJ'leri arasında bulunan 23 yaşındaki Valentina Trespalacios'nun cesedi, çöplükteki bir valizden çıktı. Olayın bir numaralı şüphelisi eski sevgili İstanbul'a kaçmak üzereyken yakalandı. Genç kadının ABD'li sevgilisi, cinayetin arkasında uyuşturucu kartelinin olduğunu iddia etti.
Latin Amerika ülkesi Kolombiya, ülkenin en ünlü DJ'lerinden biri olan 23 yaşındaki Valentina Trespalacios'nun cesedinin çöplüğe atıldığı korkunç cinayetle sarsıldı.
Instagram'da binlerce takipçisi olan ünlü DJ'in cesedi, başkent Bogota'daki bir çöplükte bulunan valizden çıktı. Genç kadının dövülüp boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
Kolombiya polisi, cinayet şüphesiyle Trespalacios'un 35 yaşındaki ABD'li ve evli erkek arkadaşının peşine düştü.
İSTANBUL’A KAÇIYORDU
Bir yıldır ünlü DJ ile beraber olan ve cinayet sonrası kayıplara karışan üç çocuk babası Teksaslı John Poulos'un Panama'da yakalanarak gözaltına alındığı ve Kolombiya'ya teslim edildiği açıklandı.