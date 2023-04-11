Ünlü astrologtan şok kehanet! Seçime 5 gün kala cuhurbaşkanı adaylarından biri ölecek! 27 Nisan'da ismini açıklayacağım

Siyaset dünyası 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine kilitlenmiş durumda. Kimin kazanacağıyla ilgili türlü türlü hesaplar, türlü türlü tahminler yapılıyor. Ancak öyle bir tahmin geldi ki siyaset dünyasında bir çok kişinin beklentisini ve hesaplarını boşa çıkartacak a da beklemeye aldıracak gibi. Bu tahmine göre, "Seçime 5 gün kala cumhurbaşkanı adaylarından biri ölecek"miş... Kim o isim... O isim de 27 Nisan'da açıklanacakmış... İşte geçen yıl Trabzonspor'un şampiyon olacağını bilen ve spor tahminleri genelde tutan ünlü astrolog Meral Güven'in siyaset dünyasıyla ilgili yeni kenahetleri...