Ünlü astrologtan şok kehanet! Seçime 5 gün kala cuhurbaşkanı adaylarından biri ölecek! 27 Nisan'da ismini açıklayacağım
Astrolojiye inanan da inanmayan bu bu iddiayı duyunca durup sonuna kadar dinlemeden geçemedi. Geçen yıl Trabzonspor'un şampiyonluğunu aylar öncesinden bilen astrolog Meral Güven, şimdi de 14 Mayıs seçimine 5 gün kala cumhurbaşkanı adaylarından birisinin hayatını kaybedeceğini ve ülkenin kaderinin değişeceğini iddia etti.
Siyaset dünyası 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine kilitlenmiş durumda. Kimin kazanacağıyla ilgili türlü türlü hesaplar, türlü türlü tahminler yapılıyor. Ancak öyle bir tahmin geldi ki siyaset dünyasında bir çok kişinin beklentisini ve hesaplarını boşa çıkartacak a da beklemeye aldıracak gibi. Bu tahmine göre, "Seçime 5 gün kala cumhurbaşkanı adaylarından biri ölecek"miş... Kim o isim... O isim de 27 Nisan'da açıklanacakmış... İşte geçen yıl Trabzonspor'un şampiyon olacağını bilen ve spor tahminleri genelde tutan ünlü astrolog Meral Güven'in siyaset dünyasıyla ilgili yeni kenahetleri...
Geçtiğimiz sene Trabzonspor’un şampiyon olacağını aylar öncesinden bilen ve bunu canlı yayında açıklayan Ünlü Astrolog Meral Güven, tarot kartlarına bakarak, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerle ilgili tüyler ürperten yeni kehanetlerde bulundu.
Kendisine sık sık seçimlerin sonuçlarının ne olacağının sorulduğunu belirten Meral Güven, "Ülkenin sahibi varken yeni bir sahip aranmaz, tabii ki Recep Tayyip Erdoğan kazanacak" tahmininde bulundu.
Astrolog Meral Güven, “Cumhurbaşkanı adaylarından biri seçime 5 gün kala vefat edecek ve seçimin kaderi değişecek” kehanetinde bulundu.