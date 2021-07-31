Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun hayatı kabusa döndü! ‘Asistanım eskort, arayın’ oyunu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, ünlü astrolog, yazar ve yaşam koçu Arzum Koyuncu, sosyal medya işleri için Erkan Şavkın ile tanıştı. İddiaya göre Şavkın, Koyuncu’dan 2 bin lira para aldıktan sonra hiçbir şey yapmadı.