Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun hayatı kabusa döndü! ‘Asistanım eskort, arayın’ oyunu
Ünlü astrolog, yazar ve yaşam koçu Arzum Koyuncu'nun hayatı, sosyal medya işleri için Erkan Şavkın ile tanlaşmasının ardından adeta kabusa döndü. Parayı alıp hiç bir iş yapmayan Şavkın, yaptıklarıyla Koyuncu'ya hayatı zindan etti. Savcılık harekete geçti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, ünlü astrolog, yazar ve yaşam koçu Arzum Koyuncu, sosyal medya işleri için Erkan Şavkın ile tanıştı. İddiaya göre Şavkın, Koyuncu’dan 2 bin lira para aldıktan sonra hiçbir şey yapmadı.
Erkan Şavkın, sosyal medya işi için anlaştığı Koyuncu’nun e-mail şifresini alarak onun telefon rehberini çaldı. Ardından da o rehberdeki kişilere sanki ünlü astrologmuş gibi mesajlar atmaya başladı.
Astrolog Koyuncu’nun Fransa’da yaşayan arkadaşı Burcu P.’nin de telefon numarasını alan Şavkın, sosyal medya hesabından bu numarayı sanki ünlü astrolog paylaşıyormuş gibi ‘Bu numara asistanım Burcu’nun numarasıdır. Eskortluk yapmaktadır. Arayın sizi...’ yazdı.
Asistanından sonra Koyuncu'yu da 'eskort' hesabı..
Şavkın’ın bununla yetinmeyip ünlü astrolok Koyuncu’nun eskort olduğuna dair sahte hesaplar açtı.