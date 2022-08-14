Ünlü aktör Alec Baldwin film setinde görüntü yönetmenini öldürmüştü! FBI raporu ortaya çıktı
'Rust' filminin setinde kazayla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'i zor günler bekliyor. Yaşanan talihsiz kazanın ardından FBI raporu ABD basınına sızdırıldı.
Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, Rust isimli filmin çekiminde, elindeki silahla kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölmesine sebep olmuştu. Uzun süre tartışılan olay sonrası FBI raporları ABD basınına sızdırıldı. Raporun içeriğinde Baldwin'in elindeki silahın 'tetik çekilmeden ateşlenmeyeceği' bilgisi yer alıyor.
Ünlü aktör Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan kazanın ardından soruşturma sürüyor.
Geçen yıl 21 Ekim'de meydana gelen olaydaki sis perdesi Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) raporu ile aralandı.
ABC News, FBI adli tıp raporuna ulaştı ve burada yer alan bilgileri kamuoyu ile paylaştı.
Raporda Baldwin'in elindeki silahın 'tetik çekilmeden ateşlenmeyeceği' bilgisine yer verildi.