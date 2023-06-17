Üniversiteye giriş sınavı YKS maratonu başladı! Saat 10:00'dan sonra gelen alınmayacak!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yapılacaklar yapıldı, söylenecekler söylendi, yazılacaklar yazıldı. Bugün TYT oturumuna, yarın da AYT ve YDT oturumları yapılacak. Ardından da tercin maratonu başlayacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 3 milyon 527 bin 466 adayın yarışacağı 2023-YKS'de 1 milyonu aşkın kişinin görev yapacağını bildirdi.