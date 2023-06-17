Üniversiteye giriş sınavı YKS maratonu başladı! Saat 10:00'dan sonra gelen alınmayacak!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan TYT bugün yapılıyor. 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu sınav saat 10:15'te başlıyor. Bu yıl da üniversiteye giriş için baraj puanı yok. Ancak işaretlenecek her doğru cevap öğrenciyi onbinlerce rakibinin nüne çıkaracak. Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yapılacaklar yapıldı, söylenecekler söylendi, yazılacaklar yazıldı. Bugün TYT oturumuna, yarın da AYT ve YDT oturumları yapılacak. Ardından da tercin maratonu başlayacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 3 milyon 527 bin 466 adayın yarışacağı 2023-YKS'de 1 milyonu aşkın kişinin görev yapacağını bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek YKS'nin ilk oturumu ve en çok adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak. TYT, 18 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak.
TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.
Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 19 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak, adaylara 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verilecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.