Üniversiteli Sedefnur Çağlar'a ne oldu? 7. kattan atladı mı polis sevgilisi mi attı? İşte ilk ifadeler

Bir genç kız yüksekten düştü iddiası daha... Kocaeli'nde üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar, polis memuru erkek arkadaşı ile başka bir polisin evine misafirliğe gitti. İddiaya göre Sedefnur Çağlar, 7'nci kattaki evin penceresinden 'düşerek' ağır yaralandı. Olayla ilgili ikisi polis 3 kişi gözaltına alındı. Sedefnur'un ölümüyle ilgili ilk ifadeler ortaya çıktı.