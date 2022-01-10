Üniversiteli Sedefnur Çağlar'a ne oldu? 7. kattan atladı mı polis sevgilisi mi attı? İşte ilk ifadeler
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, polis memurunun evinde 7. kattan düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar'ın olayına ilişkin soruşturma sürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan polis memurlarının işlemleri sürerken, genç kız ise hastanede yaşam savaşı veriyor.
Bir genç kız yüksekten düştü iddiası daha... Kocaeli'nde üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar, polis memuru erkek arkadaşı ile başka bir polisin evine misafirliğe gitti. İddiaya göre Sedefnur Çağlar, 7'nci kattaki evin penceresinden 'düşerek' ağır yaralandı. Olayla ilgili ikisi polis 3 kişi gözaltına alındı. Sedefnur'un ölümüyle ilgili ilk ifadeler ortaya çıktı.
Olay, dün sabah 06.30 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent sitesi 3. etap A-11 blokta meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.B. ile birlikte polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin evine gitti.
İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde yedinci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sedefnur Çağlar'ın ağır yaralandığı öğrenildi.
Yoğun bakımda tedavisi sürüyor
Olayın ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla polis memurları A.A. ile O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş, gözaltına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın ailesinin Sivas'ta oturduğu, olaydan sonra hemen Kocaeli'ne geldikleri ifade edildi.