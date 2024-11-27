Üniversiteli kıza dehşeti yaşattı! 'Sana bir sürprizim var' dedi sabaha kadar dövdü
Konya'da babasının fabrikası bulunan Hüseyin S. (24), 2 yıl önce arkadaş ortamında tanıştığı Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi S.A. (19) ile daha sonra sevgili oldu. Hüseyin S. (24), ilişkisini bitirmek isteyen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki genç kıza dehşeti yaşattı.
Konya'da 24 yaşındaki genç, ilişkisini bitirmek istemeyen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki genç kızı öldüresiye dövdü.
Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, 23 Kasım akşamı S.A'yı arayan ve ısrarla görüşmek isteyen Hüseyin S., yanında Bayram T. ile birlikte genç kızı kaldığı öğrenci yurdundan aldı.
Önce bir kafeye ardından da bir eğlence merkezine giden 3'lü sabaha karşı çıktı. İddiaya göre genç kızı önce otomobilde bayıltana kadar döven Hüseyin S., ardından eve götürüp orada dövmeye devam etti.
Yaşadıklarını anlatan genç kız, "Yurttan aldığında 'sana bir sürprizim var, seni döve döve öldüreceğim' dedi. Araçtan inmek isteyince ise şaka yaptığını söyledi.