BIST 9.726
DOLAR 34,66
EURO 36,40
ALTIN 2.948,87

Üniversiteli kıza dehşeti yaşattı! 'Sana bir sürprizim var' dedi sabaha kadar dövdü

|
Üniversiteli kıza dehşeti yaşattı! 'Sana bir sürprizim var' dedi sabaha kadar dövdü

Konya'da babasının fabrikası bulunan Hüseyin S. (24), 2 yıl önce arkadaş ortamında tanıştığı Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi S.A. (19) ile daha sonra sevgili oldu. Hüseyin S. (24), ilişkisini bitirmek isteyen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki genç kıza dehşeti yaşattı.

Üniversiteli kıza dehşeti yaşattı! 'Sana bir sürprizim var' dedi sabaha kadar dövdü

Konya'da 24 yaşındaki genç, ilişkisini bitirmek istemeyen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki genç kızı öldüresiye dövdü.

112
Üniversiteli kıza dehşeti yaşattı! 'Sana bir sürprizim var' dedi sabaha kadar dövdü

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, 23 Kasım akşamı S.A'yı arayan ve ısrarla görüşmek isteyen Hüseyin S., yanında Bayram T. ile birlikte genç kızı kaldığı öğrenci yurdundan aldı.

212
Üniversiteli kıza dehşeti yaşattı! 'Sana bir sürprizim var' dedi sabaha kadar dövdü

Önce bir kafeye ardından da bir eğlence merkezine giden 3'lü sabaha karşı çıktı. İddiaya göre genç kızı önce otomobilde bayıltana kadar döven Hüseyin S., ardından eve götürüp orada dövmeye devam etti.

312
Üniversiteli kıza dehşeti yaşattı! 'Sana bir sürprizim var' dedi sabaha kadar dövdü

Yaşadıklarını anlatan genç kız, "Yurttan aldığında 'sana bir sürprizim var, seni döve döve öldüreceğim' dedi. Araçtan inmek isteyince ise şaka yaptığını söyledi.

412