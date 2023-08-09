Üniversiteli genç kız saçını boyattı bir anda fenalaşıp öldü!

Dr. Soyal: "İlk önerim kendi saç renklerini sevmeleri"

Tüm boyalarda olduğu gibi saç boyalarında da alerjen madde bulunabileceğini söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi'nde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Cüneyt Soyal, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Dr. Soyal, "Boya maddeleri insanlar için önemli ölçüde alerjen içerebilir. Birçok insanda sorun oluşturmuyor olsa bile bazı insanlar üzerinde lokal cilt reaksiyonlarından ölüme kadar yol açabilen bir alerjik reaksiyonların oluşmasına sebebiyet verebilir. Saç boyaları da bunlardan sadece bir tanesi. Hekim olarak vatandaşlara ilk önerim kendi saç renklerini sevmeleridir.