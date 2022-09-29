Üniversiteli Azra Gülendam'ı öldürüp cesedini 13 parçaya böldü! Katil cezaevinde intihar etti
ANTALYA'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp cesedini 13 parçaya böldüğü için tutuklanan Mustafa Murat Ayhan'ın (48), Diyarbakır Cezaevi'nde intihar etti.
Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan 28 Temmuz 2021 günü evden çıktıktan sonra haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlayan arama sonucunda cesedine ait parçalar beş gün sonra Varsak ormanlık alanında bulundu. Ardından kan donduran bir vahşet çıktı.
Azra Gülendam'ı, Mustafa Murat Ayhan'ın (48), öldürüp cesedini 13 parçaya ayırdığı ortaya çıktı. Murat Ayhan, ifadesinde kan donduran cinayeti nasıl işlediğini tüm ayrıntılarıyla anlattı. Mahkeme, Ayhan’a ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verdi. Ayhan, czasını Diyarbakır 1 Nolu Cezaevi'nde çekiyordu.
Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis yatan Mustafa Murat Ayhan'ın Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tek kişilik hücresinde intihar ettiği belirtildi.
Dün akşam saat 20.00 sularında intihar ettiği belirtilen Ayhan, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü. Ayhan’ın hastaneye kaldırılırken yolda öldüğü belirtiliyor.