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Üniversiteli 4 genci 'zevk için' öldüren seri katil yakalandı! 'Suç adaleti' doktorası yapıyormuş

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Üniversiteli 4 genci 'zevk için' öldüren seri katil yakalandı! 'Suç adaleti' doktorası yapıyormuş

ABD'de Bryan Kohberger isimli seri katil, yaklaşık 2 ay önce üçü kız 4 genci seri şekilde katletti. Kızların çığlıklarını duyanların anlattıkları kan dondurdu. Polis ekiplerinin haftalar süren çalışması ile bulunan seri katil bir öğrenci çıkarken, okuduğu bölüm ve yapmayı düşündüğü meslek tüm ülkeyi şoke etti.

Üniversiteli 4 genci 'zevk için' öldüren seri katil yakalandı! 'Suç adaleti' doktorası yapıyormuş

ABD'nin Idaho eyaletinde bulunan üniversite, korkunç bir seri cinayetler silsilesine sahne oldu. Üniversite öğrencileri olan 20 yaşındaki Ethan Chapin, 21 yaşındaki Madison Mogen, 20 yaşındaki Xena Kernodle ve 21 yaşındaki Kaylee Goncalves, vahşi bir şekilde katledildi. Polis ekipleri, kan donduran cinayetleri işleyen seri katili yakaladıklarını duyurdu.

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Üniversiteli 4 genci 'zevk için' öldüren seri katil yakalandı! 'Suç adaleti' doktorası yapıyormuş

Kurbanlardan Chapin ve Kernodle'ın sosyal medyalarında yapılan araştırmalarda ikilinin bir ilişki içinde olduğu öğrenilirken, genç kızın Chapin'in doğum günü yazdığı, "Hayat seninle birlikte çok daha güzel. Seni seviyorum" notu dikkat çekti.

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Üniversiteli 4 genci 'zevk için' öldüren seri katil yakalandı! 'Suç adaleti' doktorası yapıyormuş

Hayatını kaybeden Chapin'in Washington'dan olduğu belirlenirken Mogen ve Gonclaves'in ise Idaho'nun yerlisi olduğu ortaya çıktı. Goncalves'ın ailesi ise kaybettikleri kızlarının onların savunucusu olduğunu söyledi.

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Üniversiteli 4 genci 'zevk için' öldüren seri katil yakalandı! 'Suç adaleti' doktorası yapıyormuş

Kız kardeşi Alivea yaptığı açıklamada, "O tam bir ortanca çocuktu. Sertti ama adildi. Aklına koyduğu her şeyi kesinlikle yaptı. Aşktan, kavgalardan ve hayattan geri durmadı. Kaylee hayatı çok iyi yaşıyordu ve sürekli bir macera istiyordu" ifadelerini kullandı.

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