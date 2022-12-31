Üniversiteli 4 genci 'zevk için' öldüren seri katil yakalandı! 'Suç adaleti' doktorası yapıyormuş

Kız kardeşi Alivea yaptığı açıklamada, "O tam bir ortanca çocuktu. Sertti ama adildi. Aklına koyduğu her şeyi kesinlikle yaptı. Aşktan, kavgalardan ve hayattan geri durmadı. Kaylee hayatı çok iyi yaşıyordu ve sürekli bir macera istiyordu" ifadelerini kullandı.