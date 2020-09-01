Üniversitede uyuşturucu laboratuvarı bulundu Ukrayna'da zehir tacirlerine operasyon

Lviv’de bir üniversitenin laboratuvarında uyuşturucu madde ürettikleri belirlenen uyuşturucu tacirlerine polis el attı. Lviv Savcısı İrina Didenko, üniversitenin laboratuvarında bölüm başkanı olan öğretim görevlisinin uyuşturucunun üretimini, bir nargile kafenin sahibi ile çalışanının ise paketlemesini ve dağıtımını üstlendiklerinin tespit edildiğini açıkladı.