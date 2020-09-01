Üniversitede uyuşturucu laboratuvarı bulundu Ukrayna'da zehir tacirlerine operasyon
UKRAYNA'da uyuşturucu çetesinin üniversite içerisinde üretim yaptığı belirlendi. Harekete geçen ülke polisi operasyonla zehir tacirlerini gözaltına aldı. Şüphelilerin internet üzerinden 665 bin lira değerinde madde satışı yaptığı aktarıldı.
Lviv’de bir üniversitenin laboratuvarında uyuşturucu madde ürettikleri belirlenen uyuşturucu tacirlerine polis el attı. Lviv Savcısı İrina Didenko, üniversitenin laboratuvarında bölüm başkanı olan öğretim görevlisinin uyuşturucunun üretimini, bir nargile kafenin sahibi ile çalışanının ise paketlemesini ve dağıtımını üstlendiklerinin tespit edildiğini açıkladı.
Operasyon sırasında 1 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi.
Yaklaşık 665 bin TL'lik uyuşturucu satmışlar
Üniversitede üretilen uyuşturucunun bir internet sitesi ve mobil uygulama hesabı üzerinden satışa sunulduğu, şüphelilerin 4 kilogramdan fazla uyuşturucuyu 2,5 milyon grivnaya (yaklaşık 665 bin TL) sattıklarının belirlendiği ifade edildi.
İnternet sitesinin kurucusunun da gözaltına alındığı belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve şüphelilere dava açılacağı kaydedildi.